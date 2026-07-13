هشت زندانی جرائم غیرعمد، با کمک خیران، تسهیلات و گذشت شاکیان در مراسم بزرگداشت امام شهید امت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان با بیان اینکه مجموع بدهی هشت زندانی آزاده شده ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است، گفت: آزادی این افراد با همکاری و گذشت شاکیان، کمک‌های خیران، آورده خانواده‌های مددجویان و همچنین پرداخت تسهیلات از محل ستاد دیه استان محقق شد.

سیروس امینی افزود: در فرآیند آزادی این زندانیان، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها از طریق جلب رضایت و گذشت شاکیان کاهش یافت و مابقی نیز با مشارکت خیران، خانواده‌های زندانیان و پرداخت وام ستاد دیه تأمین شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این زندانیان همگی محکومان جرائم غیرعمد و بدهی‌های مالی بودند و با فراهم شدن شرایط قانونی، از زندان آزاد شدند.

وی اضافه کرد: آزادی این هشت زندانی به نیت حضرت ثامن‌الحجج، امام رضا (ع)، و در راستای پاسداشت ارزش‌های دینی و انسانی، در مراسمی که با حضور امام جمعه شهر چرام در شهرستان چرام برگزار شد، اجرا شد.

امینی از خیران، شاکیان گذشت‌کننده و همه افرادی که در فراهم شدن زمینه آزادی این مددجویان مشارکت داشتند، قدردانی کرد.