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اضافهبار کامیونها در استان قزوین، با افزایش خطر تصادفات و خسارت سنگین به جادهها، به چالشی جدی برای ایمنی و زیرساختهای راهی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جادههای استان با پدیده «سود خفته» از اضافه بار مواجه هستند. بررسیها نشان میدهد که برخی رانندگان با هدف کسب کرایه بیشتر، خودروهای خود را بیش از ظرفیت مجاز بارگیری میکنند که این موضوع بهطور مشخص در میان کامیونهای معدنی و کمپرسیها دیده میشود.
بر اساس مشاهدات میدانی، میزان اضافه بار در برخی از این خودروها به رقم نگرانکننده ۷ تن میرسد. این تخلفات علاوه بر افزایش چشمگیر احتمال تصادفات رانندگی، منجر به فرسودگی زودهنگام جادهها و خودروهای سنگین میگردد.
در همین راستا، کارشناسان و فعالان حوزه حملونقل بر ضرورت نظارت دقیقتر بر باسکولها و ورود جدی وزارت صمت به این حوزه برای کنترل دقیق بارگیری تأکید دارند.
سرهنگ تقیخانی، رئیس پلیس راه استان در این باره با اشاره به شدت برخورد با این تخلفات اظهار داشت: «ماشینهای سنگینی که با اضافه بار شناسایی شوند، علاوه بر جریمههای نقدی، به مدت حداقل یک هفته در پارکینگ توقیف خواهند شد. همچنین، کارت هوشمند ناوگان و کارت سوخت این خودروها نیز به منظور برخورد با متخلفان مسدود میشود.»