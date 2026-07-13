استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه توسعه استان در گرو خردورزی و گسترش فرهنگ مطالعه است گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی باید محور ترویج کتاب‌خوانی در جامعه باشد و با بهره‌گیری از مشارکت مردم و دستگاه‌های فرهنگی، مطالعه را به یک عادت عمومی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز دوشنبه در نشست شورای نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان اظهار کرد: هرجا که لازم باشد در کنار مجموعه کتابخانه‌های عمومی خواهیم بود و از برنامه‌های این نهاد پشتیبانی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ مطالعه یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه استان است افزود: با وجود تغییر الگو‌های مطالعه و گسترش فضای مجازی همچنان باید برای تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی برنامه‌ریزی کرد، زیرا هر اندازه میزان مطالعه در یک جامعه افزایش یابد آن جامعه از توسعه بیشتری برخوردار خواهد شد و نظام گفت‌و‌گو و تفاهم در آن تقویت می‌شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: توسعه استان از مسیر خردورزی، عقلانیت و مطالعه می‌گذرد و هرچه سنت مطالعه در جامعه تقویت شود، تعامل، گفت‌و‌گو و درک متقابل میان افراد نیز افزایش خواهد یافت.

موالی‌زاده با تاکید بر اینکه مطالعه یک نیاز اساسی جامعه است گفت: کتاب‌خوانی نباید به یک فعالیت تفننی یا محدود به گروهی خاص تبدیل شود بلکه باید در میان همه اقشار و گروه‌های سِنی گسترش یابد افزایش سرانه و کیفیت مطالعه می‌تواند در رشد جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای آرامش و بهبود رفتار‌های اجتماعی نقش موثری ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه برای کتاب‌خوانی افزود: باید با اجرای طرح‌های خلاقانه، جذابیت مطالعه را افزایش داد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌هایی مانند گردش کتاب، برگزاری فراخوان برای دریافت ایده‌های نو در زمینه ترویج کتاب‌خوانی و تقدیر از افراد و گروه‌های فعال در این حوزه، می‌تواند به توسعه فرهنگ مطالعه کمک کند.

استاندار خوزستان با اشاره به علاقه رهبر انقلاب به مطالعه و کتاب اظهار کرد: مطالعه گسترده آثار مختلف و توجه ایشان به کتاب، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است و می‌تواند الگویی برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان باشد.

وی رسالت اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی را ترویج فرهنگ مطالعه دانست و گفت: هدف نباید صرفا اداره کتابخانه‌ها باشد بلکه باید مردم را به مطالعه بیشتر، مطالعه عمیق‌تر و مطالعه باکیفیت‌تر ترغیب کرد تا کتاب‌خوانی به بخشی از سبک زندگی آنان تبدیل شود.

موالی‌زاده بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی تاکید کرد و افزود: دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شهرداری‌ها، نهاد کتابخانه‌های عمومی و سایر دستگاه‌های فرهنگی باید در قالب یک همکاری منسجم، زمینه گسترش فرهنگ مطالعه را فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم ارزیابی مستمر برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی تاکید کرد و گفت: باید اهداف مشخصی برای افزایش سرانه مطالعه تعیین و در بازه‌های زمانی مختلف، میزان تحقق آنها بررسی شود تا اثربخشی برنامه‌ها قابل ارزیابی باشد.

استاندار خوزستان شناسایی و تجلیل از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، تحلیلگران و صاحبان قلم استان را از دیگر راهکار‌های تقویت فرهنگ مطالعه برشمرد و گفت: حمایت از نویسندگان متعهد و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان، بخشی از ابعاد نرم‌افزاری توسعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ، محتوای تمدن است افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات عمرانی، توجه به توسعه فرهنگی و ارتقای فرهنگ مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز رشد، تعالی و پیشرفت پایدار خوزستان باشد.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کتابخانه مرکزی اهواز اظهار کرد: با توجه به ایام امتحانات و کنکور، دانش‌آموزان از فضا‌های کتابخانه‌ها استفاده می‌کنند و قرار بر این شد که قطعی برق در کتابخانه‌ها نداشته باشیم و مشکلات مرمت و بازسازی برطرف شود.

موالی‌زاده گفت: باید با همکاری حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر نهادها، فرهنگ مطالعه را ترویج کنیم.