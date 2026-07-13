شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ثبت من، از وضعیت و اصالت فرایند‌های ثبتی اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با تأکید بر امکان استعلام اصالت اسناد ملکی، گفت: شهروندانی که نسبت به صحت سند خود تردید دارند، می‌توانند از طریق سامانه ثبت من و با وارد کردن مشخصات ملک، از وضعیت و اصالت فرایند‌های ثبتی اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز نیز با مراجعه به ادارات ثبت اسناد از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوند.

احمدی با اشاره به ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ افزود: اسناد دفترچه‌ای برای دریافت خدمات ثبتی اعتبار قانونی ندارند و در برخی موارد نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. از این رو از مردم درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر برای تبدیل اسناد خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: در صورتی که سند دفترچه‌ای از نظر نقشه و مشخصات فنی مشکلی نداشته باشد، امکان تبدیل آن به سند تک‌برگ در کوتاه‌ترین زمان و حتی در یک روز فراهم است و تمامی ظرفیت ادارات ثبت برای تسریع این فرایند بسیج شده است.

احمدی همچنین درباره سامانه ثبت ادعا گفت: با راه‌اندازی این سامانه، افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی ادعا یا حقی دارند، می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند تا مطابق قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی، مراحل قانونی آن بررسی و پیگیری شود.