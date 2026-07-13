\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06af\u0631\u0645\u0627\u0632\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0648\u0627\u0631\u0636 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0645 \u0627\u0633\u062a. \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0631\u0641\u062a\u0646 \u062f\u0645\u0627 \u0647\u0648\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u062f\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u06cc\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n