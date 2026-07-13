آغاز مرحله اجرایی طرح مسکونی ـ تجاری شهید اسرافیلی در ارومیه
با پیگیریهای ویژه وزارت راه و شهرسازی و حمایتهای استانی، روند اجرایی طرح سرمایهگذاری مسکن شهید اسرافیلی در ارومیه پس از سالها بلاتکلیفی با سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی از سر گرفته شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از روند اجرایی طرح مسکونی-تجاری شهید اسرافیلی در ارومیه، نشاندهنده پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد این طرح استراتژیک در زمینی به مساحت ۲.۳ هکتار میباشد.
این طرح با زیربنای ۸۴ هزار مترمربع و شامل ۶ بلوک مسکونی و تجاری، با هدف تأمین مسکن اقشار کمدرآمد طراحی شده است. طبق برنامهریزی صورت گرفته، مدت اجرای این طرح سه سال تعیین شده و پس از تکمیل، فرآیند واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان آغاز خواهد شد.
تأکید بر شتابگیری عملیات اجرایی این طرح ملی، گامی کلیدی در تحقق وعدههای اساسی مسکن در استان آذربایجان غربی محسوب میشود.