با پیگیری‌های ویژه وزارت راه و شهرسازی و حمایت‌های استانی، روند اجرایی طرح سرمایه‌گذاری مسکن شهید اسرافیلی در ارومیه پس از سال‌ها بلاتکلیفی با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی از سر گرفته شد.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از روند اجرایی طرح مسکونی-تجاری شهید اسرافیلی در ارومیه، نشان‌دهنده پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد این طرح استراتژیک در زمینی به مساحت ۲.۳ هکتار می‌باشد.

این طرح با زیربنای ۸۴ هزار مترمربع و شامل ۶ بلوک مسکونی و تجاری، با هدف تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد طراحی شده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، مدت اجرای این طرح سه سال تعیین شده و پس از تکمیل، فرآیند واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان آغاز خواهد شد.

تأکید بر شتاب‌گیری عملیات اجرایی این طرح ملی، گامی کلیدی در تحقق وعده‌های اساسی مسکن در استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود.