درپی شهادت بسیجیان گرانقدر شهیدان ایرج و اصغر سردارپور و شهید علیرضا تاجبخش سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان اطلاعیه تسلیتی صادر کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در متن اطلاعیه معاونت روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان آمده است :

بسم الله الرحمن اارحیم

انالله واناالیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

خبر شهادت سه تن از دلاورمردان غیرتمندمدافع ایران اسلامی شهیدان ایرج واصغر سردارپوروشهیدعلی تاجبخش که درحملات هوایی سحرگاهان امروز آمریکای جنایتکاربه استان خوزستان وشهرستان آبادان، به فیض شهادت نائل گردیدند موجب تأسف وتأثرشدید وسبب فزاینده روح حماسه، تعهد، رشادت وایثارگری مدافعان، خدمتگزاران وخصوصا جوانان متدین وعاشق جهاد وشهادت درایران اسلامی گردید

دشمن آمریکا وصهیونی بداندوبفهمدکه با شهادت وریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها درعزم واراده ملت ایران برای جهادودفاع ازانقلاب، قرآن، ولایت و نظام جمهوری اسلامی، کاسته نخواهدشد بلکه این شهادت‌ها وخون‌ها باعث بیداری وبصیرت افزایی ملت ایران خواهدشدوآن‌ها را برای مبارزه با رژیم‌های جوروستم وجنایتکار آمریکا واسرائیل غاصب تااخراج آنها از منطقه وآزادی قدس شریف راسخ ترمیکند

سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهیدان مدافع وطن به مردم شریف و شهید پرور استان خوزستان، مردم شهیدپرورشهرستان گتوند، پاسداران وسربازان سبز پوش حریم ولایت وبویژه خانواده‌های مکرم شهیدان سردارپوروتاجبخش، ازخداوندمنان برای این شهیدان گرانقدر، علودرجات ورحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان تحمل صبر وشکیبایی، مسئلت مینماید

گفتنی است این شهیدان مدافع وطن درحمله هوایی بامداد امروز دوشنبه ۲۲تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان خوزستان وشهرستان آبادان شهدشیرین شهادت رانوشیده وبه امام شهیدشان پیوستند. روحشان شاد وراهشان پررهروباد

ضمنا به اطلاع می‌رساند مراسم وداع و تشییع این شهیدان متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد.