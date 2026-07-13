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مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز، میزبان عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز، میزبان عزاداران رهبر شهید امت بود.این حضور پرشور، نشاندهنده استوار بودن مسیر هدایت و اراده خللناپذیر مردم در تداوم مسیر انقلاب است.در این آیین، حاضران با قرائت قرآن کریم، مرثیهسرایی و عزاداری، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و ادامه راه شهدا تأکید کردند.
این مراسم با مداحی، سینهزنی و قرائت دعا همراه بود و فضای مسجد امام حسن مجتبی (ع) را حال و هوایی معنوی و آکنده از اندوه و همدلی فرا گرفته بود.