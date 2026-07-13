به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز، میزبان عزاداران رهبر شهید امت بود.این حضور پرشور، نشان‌دهنده استوار بودن مسیر هدایت و اراده خلل‌ناپذیر مردم در تداوم مسیر انقلاب است.در این آیین، حاضران با قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی و عزاداری، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و ادامه راه شهدا تأکید کردند.

این مراسم با مداحی، سینه‌زنی و قرائت دعا همراه بود و فضای مسجد امام حسن مجتبی (ع) را حال و هوایی معنوی و آکنده از اندوه و همدلی فرا گرفته بود.