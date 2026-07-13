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ارز اربعین

فروش ارز اربعین از شنبه ۲۰ تیر شروع شده و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد. امسال علاوه بر بانک‌های منتخب، صرافی‌ها نیز فروش ارز اربعین را انجام می‌دهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۸:۳۶
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برچسب ها: ارز اربعین ، اربعین ، صرافی ها
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