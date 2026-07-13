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اداره کل امور مشترک فدراسیونها در وزارت ورزش و جوانان، اسامی نهایی نامزدهای ریاست فدراسیونهای ورزشهای ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان و اسکیت را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس زمانبندی اعلام شده معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، انتخابات سه فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان و اسکیت به ترتیب قرار است ۲۸، ۲۹ و ۳۱ تیر برگزار شود.
بر این اساس با پایان فرآیند بررسی و طی مراحل قانونی، اداره کل امور مشترک فدراسیونها اسامی نامزدهایی را که برای حضور در این مجامع انتخاباتی تأیید صلاحیت شدند، به شرح زیر اعلام کرد:
فدراسیون ورزشهای ناشنوایان:
۱- مسعود فراهانی طجر
فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان:
۱- حامد افراسیابی
۲- وحید انصاری
۳- امین اله مانی
۴- علیاصغر حسنزاده وژده
۵- محمود حدادیان
۶- علی دانشمندفر
۷- حسین دشتی
۸- محمد سرنجی استرکی
۹- حمید شریفیان
۱۰- سید حسن طباطبایی
۱۱- کرماله علیمرادی
۱۲- علیرضا قورچی بیگی
۱۳- جلال کرمی
۱۴- سید مستجاد حسینی مطلق
۱۵- سید صادق میرئی
فدراسیون اسکیت:
۱- مریم بخشی
۲- حسین خیرینیا فیروزجاه
۳- صادق ظهیری نسب
۴- محمد عجم خراسانی