اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها در وزارت ورزش و جوانان، اسامی نهایی نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزش‌های ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان و اسکیت را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس زمان‌بندی اعلام شده معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، انتخابات سه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان و اسکیت به ترتیب قرار است ۲۸، ۲۹ و ۳۱ تیر برگزار شود.

بر این اساس با پایان فرآیند بررسی و طی مراحل قانونی، اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها اسامی نامزد‌هایی را که برای حضور در این مجامع انتخاباتی تأیید صلاحیت شدند، به شرح زیر اعلام کرد:

فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان:

۱- مسعود فراهانی طجر

فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان:

۱- حامد افراسیابی

۲- وحید انصاری

۳- امین اله مانی

۴- علی‌اصغر حسن‌زاده وژده

۵- محمود حدادیان

۶- علی دانشمندفر

۷- حسین دشتی

۸- محمد سرنجی استرکی

۹- حمید شریفیان

۱۰- سید حسن طباطبایی

۱۱- کرم‌اله علیمرادی

۱۲- علیرضا قورچی بیگی

۱۳- جلال کرمی

۱۴- سید مستجاد حسینی مطلق

۱۵- سید صادق میرئی

فدراسیون اسکیت:

۱- مریم بخشی

۲- حسین خیری‌نیا فیروزجاه

۳- صادق ظهیری نسب

۴- محمد عجم خراسانی