به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست قرارگاه رسیدگی به امور مساجد شهرستان مهریز با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان یزد، حجت‌الاسلام نجم‌الهدی دبیر قرارگاه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، ائمه جماعات و جمعی از مسئولان شهرستان مهریز برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و موضوعات مربوط به مساجد شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی مساجد مطرح شد.

حجت‌الاسلام نجم‌الهدی دبیر قرارگاه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، با اشاره به مصوبات این نشست گفت: پیگیری صدور سند مالکیت برای مساجد بدون سند، اخذ شناسه ملی مساجد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی، توانمندسازی ائمه جماعات و ساماندهی امور مساجد از مهم‌ترین برنامه‌ها و محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف تقویت جایگاه مساجد، ارتقای خدمات فرهنگی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد و دستگاه‌های مسئول موظف به پیگیری و اجرای مصوبات این نشست هستند.