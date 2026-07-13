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نشست قرارگاه رسیدگی به امور مساجد شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست قرارگاه رسیدگی به امور مساجد شهرستان مهریز با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد، حجتالاسلام نجمالهدی دبیر قرارگاه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، ائمه جماعات و جمعی از مسئولان شهرستان مهریز برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و موضوعات مربوط به مساجد شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی مساجد مطرح شد.
حجتالاسلام نجمالهدی دبیر قرارگاه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، با اشاره به مصوبات این نشست گفت: پیگیری صدور سند مالکیت برای مساجد بدون سند، اخذ شناسه ملی مساجد، برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی، توانمندسازی ائمه جماعات و ساماندهی امور مساجد از مهمترین برنامهها و محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
وی افزود: اجرای این برنامهها با هدف تقویت جایگاه مساجد، ارتقای خدمات فرهنگی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط دنبال خواهد شد و دستگاههای مسئول موظف به پیگیری و اجرای مصوبات این نشست هستند.