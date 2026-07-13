استاندار خوزستان با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای برای نظارت مستمر بر بازار استان تشکیل شده است، گفت: با متخلفان و محتکران اقتصادی، به‌ویژه در این شرایط جنگی، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان با اشاره به شرایط ویژه استان بیان کرد: در این شرایط حساس، افراد سودجو نباید به خود اجازه دهند با احتکار و گران‌فروشی، فشار بیشتری بر اقتصاد مردم وارد کنند.

وی افزود: احتکار و گران‌فروشی در این ایام، نوعی مقابله با مردم است و ما با متخلفان هیچ مماشاتی نداریم.

موالی‌زاده با تاکید بر افزایش گروه‌های نظارتی بر بازار تصریح کرد: مردم باید کنترل و نظارت بر بازار را به صورت ملموس حس کنند و از بازاریان نیز درخواست می‌شود با رعایت حقوق مردم در تامین نیازمندی‌های آنان همکاری کنند.

وی گفت: در صورت نیاز، گروه‌های بیشتری برای نظارت بر بازار اعزام خواهند شد.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به حملات موشکی اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک منطقه مسکونی در آبادان مورد اصابت موشک قرار گرفته و نقاط مختلف استان نیز دیروز و امروز هدف حمله واقع شده است.

موالی زاده در خصوص تعطیلی ادارات خوزستان با توجه به صدور هشدار قرمز گرما ادامه داد: هنوز تصمیمی برای تعطیلی ادارات برای روز‌های پایانی هفته جاری گرفته نشده است و این موضوع در کارگروه ویژه بررسی خواهد شد.