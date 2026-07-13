صدور پلاک ویژه خودرو ایثارگران در حال حاضر به صورت برخط و هوشمند راه‌اندازی و در بستر عملیاتی قرار گرفته است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه وب سرویس صدور پلاک ویژه خودرو ایثارگران در حال حاضر به صورت برخط و هوشمند راه‌اندازی و در بستر عملیاتی قرار گرفته است گفت: به این منظور این خدمت در تمامی مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فراجا در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

حسین لطفی‌لو افزود: از این پس نیازی به مراجعه حضوری ایثارگران به این بنیاد وجود نخواهد داشت و فرآیند ارائه خدمت به جامعه هدف مشمول از طریق وب سرویس برقرار است.