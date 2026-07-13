به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شرکت‌کنندگان در مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، با مشت‌های گره‌کرده و سردادن شعار، انزجار خود را از رژیم صهیونی آمریکایی نشان دادند.

تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های قرمز و عکس‌هایی از رهبر شهید، بر انتقام و خونخواهی قائد امت تأکید و خواستار تداوم راه رهبر شهید انقلاب شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم با اشاره به اینکه پیروی از حق و حقانیت، دفاع از دین اسلام و انقلاب، مقابله با ظلم و مستکبران، وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری از موضوعات مهم برای زنده نگه‌داشتن یاد رهبر شهید است گفت: نگاه به آخرت، موجب عزت و سربلندی قائد امت در نزد پروردگار شد.

حجت‌الاسلام خورشیدی امام جمعه بیجار هم با اشاره به اینکه بیجار، شهدای زیادی را تقدیم نظام و انقلاب کرده است گفت: حضور مردم این دیار در تجمعات شبانه و سنگر خیابان، بار دیگر اتحاد، انسجام و وفاداری به قائد امت و نظام را به نمایش گذاشت.

مداحی در سوگ رهبر شهید و اجرای سرود «باید برخاست» از دیگر بخش‌های این مراسم بود.