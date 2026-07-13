باشگاه فولاد خوزستان با جذب مهرداد محمدی، وینگر باتجربه فوتبال ایران، یکی دیگر از خرید‌های تابستانی خود را نهایی کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فولاد خوزستان به‌صورت رسمی از جذب مهرداد محمدی خبر داد.

این بازیکن با امضای قراردادی یک‌ساله به جمع شاگردان حمید مطهری اضافه شد تا فصل آینده پیراهن فولاد را بر تن کند.

محمدی که فصل گذشته در تراکتور حضور داشت، پس از پایان همکاری با این باشگاه به‌عنوان بازیکن آزاد در بازار نقل‌وانتقالات قرار گرفت و در نهایت با مدیران فولاد به توافق رسید.

باشگاه فولاد با انتشار تصاویری از این بازیکن، ضمن خوشامدگویی به مهرداد محمدی، پیوستن او را به جمع سرخ‌پوشان اهوازی رسمی اعلام کرد.

محمدی که سابقه حضور در تیم ملی ایران و بازی در لیگ پرتغال را نیز در کارنامه دارد، یکی از مهره‌های باتجربه فوتبال ایران محسوب می‌شود و فولادی‌ها امیدوارند حضور او بتواند قدرت هجومی این تیم را در فصل جدید لیگ برتر افزایش دهد.