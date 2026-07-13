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مردم جنوبغرب خوزستان در یکصد و سیوپنجمین شب تجمعات شبانه، با تأکید بر تداوم حضور خود، انتقام از عاملان شهادت «پدر شهید امت» را خواستار شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در یکصد و سیوپنجمین شب تجمعات مردمی، مردم جنوبغرب خوزستان با حضور در میادین و خیابانهای شهرها و روستاها، بار دیگر بر استمرار حضور خود و پیگیری مطالباتشان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات، با حفظ فضای انقلابی و تأکید بر انتقام از عاملان شهادت «پدر شهید امت»، شعارهایی در حمایت از آرمانهای خود سر دادند.
حاضران همچنین درباره تنگه هرمز دیدگاههای خود را مطرح کرده و آن را یکی از موضوعات مهم راهبردی کشور دانستند.
آنان در سخنان و شعارهای خود، انسداد تنگه هرمز را پاسخی مشروع به اقدامات دشمن توصیف کردند.
تجمع کنندگان با تأکید بر تداوم حضور در صحنه، اعلام کردند که تا تحقق مطالبات خود، حضور شبانه در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای جنوبغرب خوزستان را ادامه خواهند داد.