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روابط عمومی ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اعلام کرد: جانباز ۶۰ درصد ایرج سردارپور، اصغر سردارپور و علی تاجبخش از شهرستان گتوند در حملات هوایی دشمن صهیونی_آمریکایی به شهرستان آبادان به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان آمده است؛ به اطلاع مردم شهیدپرور و ولایتمدار استان میرساند، جانباز ۶۰ درصد ایرج سردارپور، به همراه برادرش اصغر سردار پور علی تاج بخش، برادر شهید مدافع حرم محمد تاج بخش از شهرستان گتوند در حملات هوایی دشمن صهیونی_آمریکایی امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در شهرستان آبادان و در راه دفاع از آرمانهای والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و به کاروان همرزمان شهیدشان پیوستند
روابط عمومی ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، ضمن تبریک و تسلیت این افتخار بزرگ به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معظم این شهیدان والامقام و مردم قدرشناس استان، از هماستانیهای دعوت میکند تا با حضور معنوی، قرائت فاتحه و نشر یاد و نام این شهیدان گرانقدر، ادای احترام کرده و راه پرافتخار شهیدان را زنده نگه دارند.
اطلاعات مربوط به زمان و مکان مراسم وداع ، تشییع و تدفین متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.