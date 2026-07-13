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رئیس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به بحث ذخیره کالای اساسی بیان کرد: در بحث ذخیره کالاهای اساسی، اکنون نسبت به دو مقطع جنگ، شرایطمان بسیار بهتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین طاهری، در جلسه تنظیم بازار استان، با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی و مصرفی در استان اظهار کرد: در ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته، ثبات کاملی در بحث کالاهای اساسی و سایر کالاهای مصرفی داشتیم و هیچ مشکلی در بحث تامین و توزیع در حوزه بنکداران نداشتیم.
وی با اشاره به جلسات مستمر تنظیم بازار گفت: امروز قیمت کالاهای اساسی اعلام شده است و اگر بررسی کنیم، در این ۸ یا ۹ هفته گذشته، الحمدلله ثبات قیمتی در کالاهای اساسی داشتهایم.
طاهری با اشاره به بحث ذخیره کالای اساسی بیان کرد: در بحث ذخیره کالاهای اساسی، فکر میکنم نسبت به دو مقطع جنگ، الان شرایطمان از هر دو مقطع بسیار بهتر است.
وضعیت روغن، برنج و شویندهها در بازار
رئیس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به وضعیت اقلام مختلف بیان کرد: در بحث روغن، همیشه در یک وضعیت ضعیفی بودیم، اما الان تنوع روغن در بازار داریم و هیچ مشکلی نداریم. در بحث برنج، شرایط به گونهای است که اگر جایی نیاز به کمک داشته باشد، میتوانیم حتی به بیرون از استان نیز ارسال داشته باشیم. همچنین از چهارشنبه گذشته تا الان، بیش از ۱۵۰۰ تن برنج وارد انبارهای مجتمع بنکداران شده است.
وی افزود: سایر کالاها مانند شویندهها نیز فارغ از بحث قیمتها، تمام برندهای مختلف در دسترس هستند و هیچ مشکلی در تامین و توزیع و عرضه نداریم.
طاهری در ادامه به نحوه واردات کالا اشاره کرد و گفت: واردات از سیستان و بلوچستان و از بندر رجایی نیز انجام میشود. مرجع ترخیص کالاها، به جز کالاهای فله، بندر رجایی است. از عراق وارداتی نداشتیم و از پاکستان واردات صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات واردات از پاکستان خاطرنشان کرد: یکسری کالاهایی که دوستان وارد کرده بودند، با توجه به مشکلات پیشآمده، از عمان و دبی به بندر کراچی منتقل شدند. هنوز حدود ۸۰۰ کانتینر در آنجا سرگردان هستند و متأسفانه با توجه به قوانین بنادر پاکستان و هزینههای تحمیلی، ممکن است ورود آنها اصلاً به صرفه نباشد و به مشکلاتی بربخورند که باعث شود وارد کشور نشوند.
رئیس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به مشکلات گمرکی گفت: در سال گذشته، ارزش افزوده گمرکی یک درصد بود و مبنای قیمتگذاری، ارز ۵۰ هزار تومانی بود، اما امسال این یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته و مبنای ارز نیز ۱۵۰هزار تومانی شده که مبلغ بسیار زیادی است. سال گذشته تضامین بانکی را قبول میکردند، اما الان فقط پول نقد پذیرفته میشود و باید واریز انجام شود.
تاثیر اختلالات شبکه بانکی بر کار بازرگانان
وی افزود: با توجه به مشکلات و اختلالات شبکه بانکی و افزایش حدود ۲۵۰ درصدی مبالغ ارزش افزوده کالاها، همکاران ما در این زمینه به مشکل برمیخورند. اگر تدابیری اندیشیده شود که مشکلات گمرکی سریعتر حل شود، میتواند در ترخیص کالاها بسیار تاثیرگذار باشد.
رئیس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به مشکلات داخلی بانکها گفت: مشکلات داخلی بانکها برای همکاران ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است. الان فقط بحث جابهجایی بین شعب بانک تجارت و دو سه بانک دیگر که مشکل داشتند، حل شده است؛ اما اگر بخواهیم چکی را از بانک ملت به بانک تجارت منتقل کنیم، نمیتوانیم این کار را به صورت دستی انجام دهیم و زمانبر بودن این فرآیند مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
طاهری در ادامه گفت: اگر بتوانیم با شبکه بانکی یک پیشبینی انجام دهیم تا حداقل یک سرمایه در گردش در اختیار همکارانی که گردش خود را ثابت کردهاند، قرار بگیرد، دلگرمی برای آنها ایجاد میشود و توان خریدشان را نیز بالا میبرد. این کار بسیار خوبی خواهد بود.
وی تاکید کرد: در مجموع، در حال حاضر مشکلی در بحث کالاهای اساسی نداریم.