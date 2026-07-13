لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی و از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی که در ماه‌های اخیر با ادبیاتی سخیف، صراحتاً از تهاجم نظامی و نابودی ملت ایران سخن گفته بود، سرانجام بدون دیدن رویای شوم خود به زباله‌دان تاریخ پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مرگ این سناتور آمریکایی که در سال‌های اخیر از پیش‌برندگان اصلی سیاست «فشار حداکثری» و مشوق اصلی دولت آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و میان کاربران ایرانی داشته است.

گراهام در آخرین اظهارات خصمانه خود در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، با کینه‌توزی عیان نسبت به ملت ایران مدعی شده بود که «ما این مردم را نابود می‌کنیم»؛ سخنانی که پرده از نیت پلید او برای غارت منابع ملی ایران و بهره‌برداری اقتصادی از سناریوی براندازی برمی‌داشت.

اما مرگ گراهام تنها نقطه پایان برای یک سیاستمدار ضدایرانی نبود، بلکه به نمادی از شکستِ رویاپردازی‌های جریان‌های معاند تبدیل شد. بخش قابل توجهی از واکنش‌های کاربران در فضای مجازی به سرنوشت این سناتور، معطوف به آن دسته از جریان‌های سیاسی است که در سال‌های گذشته با نادیده گرفتن دشمنی‌های آشکار گراهام و ترامپ، آنان را به عنوان منجی خطاب کرده و به دنبال گدایی آزادی از این جانیان بودند. کاربران با یادآوری حمایت‌های این جریان‌ها، تأکید کردند که امید بستن به بیگانگانی که علناً از نابودی ایران سخن می‌گویند، جز سرخوردگی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

در بخشی از این واکنش‌ها، کاربران با ادای احترام به خون کودکان مظلوم میناب، شهدای هسته‌ای و تمامی شهدای سرافراز مقابله با تهاجمات آمریکا، مرگ گراهام را به عنوان عبرتی برای پیشینیان ایران‌ستیز خواندند که همگی در نهایت در برابر اراده و استقامت ملت ایران شکست خوردند.

بررسی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که گراهام را در کنار برخی چهره‌های معاند نظیر رضا پهلوی نشان می‌دهد، اکنون به سندی از خفتِ آنانی تبدیل شده است که با این جنایتکاران همراهی کردند.

ملت ایران با نگاه به این سرنوشت، بر این حقیقت تأکید می‌ورزد که در حالی که دشمنان ایران‌ستیز یکی پس از دیگری از صحنه زندگی حذف می شوند، ایران مقتدر همچنان زنده و ایستاده است و خیانتِ وطن‌فروشانی که به این دشمنانِ قسم‌خورده دلبسته بودند، هرگز از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد.