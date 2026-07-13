به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای برنامه‌های حمایتی از دامداران تحت پوشش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بازدید میدانی و توزیع اقلام با حضور مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مسئول مرکز جهاد کشاورزی و دامیار شهرستان از دامداری‌های مشمول طرح انجام شد.

در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت دام‌ها و ارزیابی روند اجرای طرح، اقدامات حمایتی شامل توزیع و مصرف واکسن آنتروتوکسمی، مکمل‌های معدنی و ویتامینی، از جمله بلوک‌های معدنی، سموم ضدعفونی‌کننده و کنترل انگل‌های دامی و و سایر نهاده‌های و تزریق واکسن پیش‌بینی‌شده انجام شد

همچنین نحوه استفاده صحیح از اقلام توزیعی، رعایت اصول بهداشتی، برنامه‌های واکسیناسیون، مدیریت تغذیه و بهداشت جایگاه دام به دامداران آموزش داده شد و بر استمرار اجرای برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه به منظور حفظ سلامت دام، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری واحدهای دامی تأکید گردید.