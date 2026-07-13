پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لنگرود از اجرای طرح امنیت محله محور و کشف ۱۱ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با بیان اینکه در مدت اجرای این طرح ۱۱ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق کشف شد گفت: ۸ نفر از متهمان این پروندهها به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات را ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند از مردم خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.