به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با بیان اینکه در مدت اجرای این طرح ۱۱ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق کشف شد گفت: ۸ نفر از متهمان این پرونده‌ها به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات را ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند از مردم خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.