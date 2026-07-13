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رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از آمادگی این دانشگاه برای مشارکت علمی، پژوهشی و تخصصی در بازسازی و توسعه صنعت کشتیسازی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرتضی بختیاری ، با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت دریایی در اقتصاد ملی گفت: کشتیسازی و صنایع وابسته به دریا از مزیتهای انکارناپذیر تجاری و اقتصادی ایران محسوب میشوند و توسعه این بخش میتواند نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به حملات دشمن در جنگ اخیر، افزود: دشمن با هدف ایجاد اختلال در معیشت مردم و تضعیف بنیه اقتصادی کشور، حملاتی را متوجه تأسیسات صنعتی و کشتیسازی در منطقه خرمشهر و آبادان کرد که خساراتی به این زیرساختهای حیاتی وارد آورد.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با بیان اینکه این مرکز علمی بهعنوان قطب تخصصی منطقه در بخش دریا محسوب میشود، ادامه داد: اساتید و پژوهشگران این دانشگاه با بهرهمندی از ظرفیتهای فنی بالا و توان مشاورهای بینظیر، آمادهاند تا در کنار صنعتگران و متولیان امر، نقش محوری در بازسازی و توسعه صنعت کشتیسازی ایفا کنند.
بختیاری در پایان با اعلام آمادگی کامل این دانشگاه برای ارائه طرحهای پژوهشی و مشاورههای تخصصی به صنایع دریایی، تصریح کرد: همکاری دانشگاه با بخش صنعت میتواند گامی مؤثر در جهت احیای اقتصاد دریاپایه و شکوفایی مجدد صنعت کشتیرانی در جنوب کشور باشد و امیدواریم با تعامل سازنده، شاهد تحول در این صنعت راهبردی باشیم.