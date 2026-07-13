همزمان با افتتاح مرکز نوآوری و توسعه فناوری روستایی و عشایری استان اتصال روستاهای گلستان به زیست‌بوم فناوری و نوآوری آغاز شد.

اتصال روستاهای گلستان به زیست بوم فناوری و نوآوری

اتصال روستاهای گلستان به زیست بوم فناوری و نوآوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت : در مرحله نخست، یک روستا از هر شهرستان زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرد. گفت :

بهمن طیبی افزود : هفت پارک علم و فناوری کشور به صورت آزمایشی، ایجاد مراکز نوآوری و توسعه فناوری روستایی و عشایری انتخاب شدند که گلستان نیز یکی از این استان‌ها است.

وی گفت: در این طرح روستاهای هدف شناسایی شده، تجهیزات مورد نیاز تامین شده و تدوین سرفصل‌های آموزشی در حوزه فناوری‌های نوین و مهارت‌های نوآورانه در دستور کار قرار دارد تا زمینه اتصال فرزندان و جوانان روستاهای گلستان به زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور فراهم شود.