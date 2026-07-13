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جملات مردم خطاب به ترامپ در تجمعات شبانه

در صد و سی و چهارمین شب از تجمعات مردمی در میادین این بار خبرنگار صدا و سیما از مردم خواست با زبان و گویش خودشان جمله‌ای به ترامپ بگویند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۸:۵۶
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، اتحاد و همبستگی ، وحدت ، اقتدار ملی
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