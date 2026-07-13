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مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری آذربایجانغربی باهدف انتقال فناوری، توانمندسازی جوامع روستایی و تقویت اقتصاد دانشبنیان درارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با پیگیریهای استاندار آذربایجانغربی وبرای تحقق سیاستهای توسعه متوازن، مرکز نوآوری و توسعه روستایی - عشایری آذربایجانغربی با هدف انتقال فناوری، توانمندسازی جوامع روستایی و تقویت اقتصاد دانشبنیان، به صورت رسمی فعالیت خود را در ارومیه آغاز کرد.
همزمان با امضای توافقنامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، این مرکز به عنوان یکی از مراکز تخصصی انتقال فناوری کشور با حضور برخط وزیر علوم و معاون توسعه روستایی رئیسجمهور افتتاح شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح این مرکز، انتقال فناوری و توانمندسازی سرمایه انسانی را محور اصلی توسعه روستاها دانسته و گفت: وزارت علوم راهاندازی این مراکز را گامی مؤثر در شتاببخشی به اقتصاد دانشبنیان و توسعه پایدار مناطق روستایی میداند.
این مرکز با محوریت پارک علم و فناوری آذربایجانغربی، زمینه توسعه نوآوری، اشتغال دانشمحور و ارتقای بهرهوری در بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، منابع آب، انرژی و سایر ظرفیتهای بومی استان را فراهم خواهد کرد.