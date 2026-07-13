به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اجلاسیه ملی شهدای غریبِ بی نشان سال جاری برگزار می‌شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با بیان اینکه شهدای غریبِ بی نشان شهدایی هستند که در دوران اِسارت بر اثر شکنجه‌های رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند، اما پیکر این عزیزان به میهن بازنگشته است.

رضا ربیعی افزود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اظهاراتی که برخی از آزادگان داشتند قریب به هزار نفر از این شهدا در کشور شناسایی شدند که پیکر ۷۰۰ شهید به میهن اسلامی باز نگشته که از این تعداد ۲۱ شهید مربوط به استان مرکزی است.

او گفت: به پاس ایثار و مقاومت این شهدا و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجلاسیه ملی شهدای غریبِ بی نشان در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یادآور شد کنگره ملی شهدای غریب سال گذشته برگزار شد.