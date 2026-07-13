شهروندان مهاباد در تجمعی شبانه، حمایت گسترده خود را از پاسخ‌های قاطع نیرو‌های مسلح ایران به اقدامات تجاوزکارانه دشمنان و همچنین مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه ایران در تنگه هرمز اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در تجمعی شبانه در شهر مهاباد، شهروندان با حضور در صحنه، حمایت خود را از آمادگی و پاسخ‌های کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات دشمنان ابراز داشتند.

حاضرین در این تجمع، با تأکید بر اقتدار ملی، از اقدامات و پاسخ‌های قاطع نیروهای مسلح ایران در برابر تهدیدات و اقدامات تجاوزکارانه کشورهای خارجی (به‌ویژه آمریکا) حمایت کردند. شرکت‌کنندگان ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع ایران، از آمادگی بالای ارتش و سپاه پاسداران در صیانت از حریم ملی کشور قدردانی نمودند.

همچنین در این تجمع، شهروندان مهاباد بر مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه ایران بر آبراه‌های استراتژیک، به‌ویژه تنگه هرمز، تأکید کردند. شرکت‌کنندگان ضمن اشاره به اهمیت راهبردی این تنگه برای امنیت انرژی جهان، اعلام کردند که مدیریت ایرانی بر این مسیر حیاتی، نشان‌دهنده قدرت و استقلال کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

این تجمع با شعارهای حامی امنیت ملی و اقتدار نیروهای مسلح به پایان رسید.