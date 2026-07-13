به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم شهر یاسوج با حضور در خیابان جمهوری اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر لزوم صیانت از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در این آبراه بین‌المللی و پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات و توافقات تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات، وحدت و انسجام ملی را کلید پیروزی در برابر توطئه‌های دشمنان دانستند و بر تداوم حضور مردمی تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید ورزیدند.