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سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نشستی مشترک، پیشنویس توافقنامه سطح خدمات برای استقرار مدیریت هماهنگ مرزی و تسهیل تجارت را بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست مشترک سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی و جمعبندی پیشنویس چارچوب توافقنامه سطح خدمات برای استقرار مدیریت هماهنگ مرزی و تسهیل تجارت برگزار شد.
این نشست با حضور معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و طی آن، ابعاد مختلف این سند و سازوکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه تسهیل تجارت و هماهنگی کنترلهای مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، حاضران ابعاد اجرایی استقرار چارچوب همکاری میان دو دستگاه را با تأکید بر یکپارچهسازی فرآیندهای کاری، بازطراحی نقاط تعامل سازمانی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تبادل برخط اطلاعات ارزیابی کردند.
همچنین پیشنویس توافقنامه از منظر قابلیت پیادهسازی، انطباق با الزامات اجرایی، تعیین مسئولیتهای متقابل و طراحی نظام پایش عملکرد بررسی شد.
شرکتکنندگان با تحلیل نقاط تماس فرآیندهای گمرکی و ارزیابی انطباق، درباره راهکارهای ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات، توسعه رویکردهای مبتنی بر مدیریت ریسک و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای اجرای مؤثر این توافقنامه بحث و تبادل نظر کردند.