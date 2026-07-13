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فرماندار اهواز گفت: شور و شعور حسینی در اهواز باید به گونهای باشد که ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن نهتنها در مرکز استان، بلکه به سراسر کشور نیز منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری دوشنبه در نشست ستاد اربعین اهواز در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به تقارن اربعین امسال با فضای حماسه و ایثار بیان کرد: امسال این برنامه با سالهای گذشته تفاوت اساسی دارد، ما در آستانه اربعین، شاهد جنایتهای رژیم صهیونیستی و حمایتهای آمریکا هستیم و از سوی دیگر، تشییع میلیونی و بی سابقه شهدای خدمت در کشور را پشت سر گذاشتیم.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری دقیق مصوبات، بر تشکیل کمیتههای تخصصی در پنج حوزه اصلی تاکید کرد و گفت: موضوعات باید در چند محور اصلی دنبال شود نخست حوزه پشتیبانی و دوم مباحث ترافیکی و انتظامی است که باید با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی طرح جامعی برای آن تدوین شود تا رضایت شهروندان و زائران جلب شود.
وی گفت: با توجه به گرمای هوا و توزیع نذورات، نظارت دقیق بر آن ضروری است و در حوزه فرهنگی و اجتماعی که سپاه و سایر نهادهای فرهنگی باید با طراحی برنامههای تبلیغاتی و مستندسازی، اهداف این حرکت عظیم را محقق سازند.
فرماندار اهواز در ادامه با اشاره به اهمیت پشتیبانی زیرساختی، خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرد: در طول ۲ روز برگزاری مراسم، هیچگونه قطعی برق و چراغی در مسیر پذیرفته نیست و لازم است از هم اکنون تمهیدات لازم برای تامین پایدار برق اندیشیده شود.
وی گفت: همه باید پای کار بیاییم تا این برنامه عظیم معنوی با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود و نقایص سالهای گذشته رفع شود.