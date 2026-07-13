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با عزم جدی دستگاههای اجرایی و خیران تکمیل مدارس نیمهتمام، افزایش سرانه آموزشی وگسترش عدالت آموزشی در آذربایجان غربی شتاب میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی از عزم جدی دولت و خیرین برای توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داده و گفت: با پیگیریهای مستمر استاندار آذربایجانغربی، تکمیل مدارس نیمهتمام، افزایش سرانه آموزشی و گسترش عدالت آموزشی با سرعت بیشتری دنبال میشود.
یاسر رهبردین در گردهمایی رؤسا و مدیران عامل مجمع خیرین مدرسهساز استان با قدردانی از نقش مؤثر خیرین، افزود: توسعه فضاهای آموزشی از اولویتهای اصلی مدیریت استان بوده و با تخصیص اعتبارات، بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی و حمایت همهجانبه دولت، روند احداث مدارس جدید و تکمیل پروژههای نیمهتمام شتاب گرفته است.
استاندارآذربایجان غربی نهضت مدرسهسازی را یکی از راهبردهای اساسی توسعه استان میداند و با تأکید بر حمایت از خیرین مدرسهساز، فرمانداران سراسر استان را مأمور شناسایی و جذب خیرین بومی، ملی و ایرانیان مقیم خارج از کشور برای مشارکت در این حرکت بزرگ کرده است.