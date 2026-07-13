دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با بیان اینکه «رهبر شهید تنها رهبر ایران نبود، بلکه رهبر امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان بود»، گفت: شهادت ایشان موجب ارتقای بصیرت عمومی، تقویت انسجام ملی و نزدیک‌تر شدن جامعه به اهداف گام دوم انقلاب و تمدن‌سازی اسلامی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، امید کولیوند، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: رهبر شهید تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه رهبری امت اسلامی و تمامی آزادی‌خواهان جهان را بر عهده داشت و این حقیقت در آیین‌های تشییع و عزاداری مردم عراق به‌خوبی نمایان شد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم عزاداری به مجری سیمای البرز گفت: اندوه و تأثر مردم این کشور به گونه‌ای بود که گویی پدر خود را از دست داده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه فراملی و تأثیرگذار رهبر شهید در میان ملت‌های مسلمان و جبهه مقاومت است.

کولیوند با بیان اینکه آغاز گام دوم انقلاب برای برخی با تردید همراه بود، تصریح کرد: شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی زمینه‌ساز شکل‌گیری بعثتی جدید در جامعه شد؛ بعثتی که موجب افزایش آگاهی و بصیرت عمومی و خنثی شدن جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز به مجری سیمای البرز ادامه داد: امروز مردم با وجود همه دشواری‌ها و فشارها، با بصیرت بیشتری در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام و ولایت فقیه ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند دشمن با عملیات روانی و رسانه‌ای آنان را از مسیر حقیقت منحرف کند.

وی با حضور در سیمای البرز خاطرنشان کرد: شهادت رهبر شهید موجب سربلندی ملت ایران شد، افق دید جامعه را ارتقا داد و بسیاری از تلاش‌های چند دهه‌ای دشمن برای تخریب جایگاه ولایت را بی‌اثر کرد.

کولیوند در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: این رشد، عبور تاریخی و بعثت اجتماعی، بیانگر اثرگذاری خون ولی خدا در تحولات جامعه است و امروز ملت ایران بیش از گذشته به تحقق گام دوم انقلاب و دستیابی به تمدن نوین اسلامی نزدیک شده است.