به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهیان سفید در رودخانه اسپی رود کلارآباد مازندران رهاسازی شد.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد در حاشیه مراسم رهاسازی این بچه ماهیان، از آمادگی کامل مجموعه شهرستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه آبزی‌پروری خبر داد.

کابلی گفت: در راستای تأکیدات استاندار در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت امنیت غذایی، اداره شیلات شهرستان برنامه‌های متعددی را برای توسعه پرورش آبزیان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: خوشبختانه شهرستان عباس‌آباد از ظرفیت‌های ارزشمند و کم‌نظیری در این حوزه برخوردار است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در توسعه صنعت آبزی‌پروری است.

نماینده عالی دولت در شهرستان عباس‌آباد گفت: ظرفیت‌های موجود در شهرستان این امکان را فراهم کرده است که فعالیت‌های آبزی‌پروری بیش از پیش گسترش یابد، توسعه این بخش علاوه بر کمک به تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد با اشاره به حمایت دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاران تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و اداری شهرستان آماده همکاری و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران واجد شرایط هستند و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است.

رئیس اداره شیلات شهرستان عباس‌آباد هم گفت: رهاسازی بچه‌ماهیان سفید یکی از برنامه‌های مهم شیلات در راستای حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر توسعه پایدار منابع شیلاتی، ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از امنیت غذایی جامعه است.

صادقی افزود: در شهرستان عباس‌آباد علاوه بر فعالیت ۴ استخر کمک‌تکثیر طبیعی ماهی سفید که هر ساله بچه‌ماهیان تولیدی آنها در رودخانه‌های مستعد شهرستان رهاسازی می‌شود، با حمایت مدیرکل شیلات مازندران و همکاران مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری، برنامه تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه‌ماهیان نیز به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

وی از فعالیت ۴ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری و همچنین ۸ واحد دارای مجوز پرورش ماهیان سردآبی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: امروز حدود ۳۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی سفید با وزن تقریبی یک تا دو گرم در رودخانه اسپی رود کلارآباد رهاسازی می‌شود، امیدواریم این ماهیان پس از طی دوره رشد، طی دو تا سه سال آینده به چرخه صید بازگردند و ضمن تقویت ذخایر آبزی دریای خزر، سهم مؤثری در تأمین معیشت صیادان و سبد غذایی مردم داشته باشند.

رئیس اداره شیلات شهرستان عباس‌آباد گفت: برنامه رهاسازی بچه‌ماهیان سفید درطول سال ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل این عملیات در۵ تا ۶ مرحله و با مشارکت تعاونی‌های صیادی و بهره‌برداران شهرستان اجرا شود تا گام مؤثری در حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان دریای خزر برداشته شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی پره ماهیگیران هجرت سلمانشهر گفت: شرکت تعاونی پره ماهیگیران هجرت سلمانشهر یکی از تعاونی‌های فعال صیادی در شهرستان عباس‌آباد است که با ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر، نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی، تأمین معیشت صیادان و تأمین بخشی از نیاز بازار به آبزیان ایفا می‌کند.

زرودی افزود: یکی ازمهم‌ترین دغدغه‌های جامعه صیادی، افزایش چشمگیرهزینه تأمین تور تجهیزات و ادوات صید به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت ارزاست که فشار قابل توجهی بر تعاونی‌های صیادی وارد کرده است، انتظار داریم با حمایت دولت، تأمین تسهیلات مناسب و اختصاص اعتبارات لازم، بخشی از این مشکلات برطرف شود تا صیادان بتوانند با توان بیشتری به فعالیت خودادامه دهند، امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان استان به بخش شیلات و صیادی، زمینه توسعه این صنعت، حفظ ذخایر آبزیان، افزایش اشتغال و ارتقای امنیت غذایی بیش از گذشته فراهم شود.

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