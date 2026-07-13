به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اصل یکصد و سی و هشتنم قانون اساسی هیات وزیران ، وزارت نفت و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات را مکلف کرد زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیهٔ سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی را ایجاد و بهره‌برداری کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارائی این پیشنهاد را تقدیم هیئت دولت کرد و دولت این پیشنهاد را پذیرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارئی مکلف است با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد و بهره برداری از سوئیچ سهمیه سوخت و سایر نیازمندی های لازم جهت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام نماید.