برخورد قاطع با محتکران و متخلفان اقتصادی
استاندار خوزستان: در شرایط کنونی، با محتکران و متخلفان اقتصادی بدون هیچگونه اغماض برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی زاده دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان با اشاره به شرایط ویژه استان گفت: در این شرایط حساس، افراد سودجو نباید به خود اجازه دهند با احتکار و گرانفروشی، فشار بیشتری بر اقتصاد مردم وارد کنند.
وی افزود: احتکار و گرانفروشی در این ایام، نوعی مقابله با مردم است و ما با متخلفان هیچ مماشاتی نداریم.
موالیزاده با تاکید بر افزایش گروههای نظارتی بر بازار تصریح کرد: مردم باید کنترل و نظارت بر بازار را به صورت ملموس حس کنند و از بازاریان نیز درخواست میشود با رعایت حقوق مردم در تامین نیازمندیهای آنان همکاری کنند.
وی گفت: در صورت نیاز، گروههای بیشتری برای نظارت بر بازار اعزام خواهند شد.
استاندار خوزستان همچنین به حملات موشکی اخیر اشاره کرد و افزود: متاسفانه یک منطقه مسکونی در آبادان مورد اصابت موشک قرار گرفته و نقاط مختلف استان نیز دیروز و امروز هدف حمله واقع شده است.
موالی زاده در خصوص تعطیلی ادارات خوزستان با توجه به صدور هشدار قرمز گرما ادامه داد: هنوز تصمیمی برای تعطیلی ادارات برای روزهای پایانی هفته جاری گرفته نشده است و این موضوع در کارگروه ویژه بررسی خواهد شد.
طبق اعلام تعزیرات حکومتی گرانفروشی و عدم درج قیمت بیشترین میزان تخلف صنفی در خوزستان است.