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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: از پیشنهادهای احزاب برای تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی و توسعه همهجانبه استان استقبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در نشست با دبیران احزاب و تشکلهای سیاسی استان، بر استفاده از ظرفیت احزاب در راستای تقویت مشارکت سیاسی، انسجام اجتماعی و توسعه همهجانبه استان تأکید کرد.
رسول مقابلی با اشاره به نقش احزاب به عنوان ظرفیتی مهم در جامعه، افزود: احزاب با دیدگاهها و رویکردهای متنوع خود میتوانند نقش مؤثری در همراهی و همافزایی اقشار مختلف مردم حول گفتمان دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشور داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد: خانه احزاب استان با شناسایی ظرفیتها و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه بهرهگیری از ایدهها و دیدگاههای سازنده احزاب برای توسعه استان و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با استقبال از پیشنهاد تشکیل شورای گفتوگوی دولت و احزاب، افزود: انتظار جامعه از احزاب، کمک به حفظ و تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه برنامه برای همه اقشار و دیدگاههای سیاسی است.
در این نشست، دبیران احزاب و تشکلهای سیاسی استان نیز دیدگاهها و پیشنهادات خود را مطرح و آمادگی خود را برای همکاری در مسیر تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی اعلام کردند.