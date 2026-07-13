رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد گفت: با بهره‌برداری از مجموعه بوم‌گردی روستای جارو، ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی این روستای هدف گردشگری بیش از گذشته معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی، یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی اشتهارد است.

اصغر وکیلی، با بیان اینکه توسعه گردشگری روستایی از محور‌های مهم برنامه‌ریزی شهرستان است، افزود: ایجاد و تکمیل مجموعه‌های بوم‌گردی علاوه بر فراهم کردن زیرساخت مناسب برای اقامت گردشگران، زمینه معرفی هویت فرهنگی، آداب و رسوم، صنایع دستی، غذا‌های بومی و سبک زندگی روستایی را نیز فراهم می‌کند و نقش مؤثری در حفظ میراث ناملموس و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد ادامه داد: تجربه استان‌های مختلف کشور نشان داده است که توسعه بوم‌گردی، علاوه بر افزایش شمار گردشگران، موجب افزایش مدت اقامت مسافران، رونق بازار محصولات محلی، توسعه مشاغل خانگی و ایجاد فرصت‌های جدید برای کارآفرینان و جوانان روستایی می‌شود.

این مسئول با اشاره به ظرفیت‌های ویژه روستای جارو تصریح کرد: این روستا به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، چشم‌انداز‌های کم‌نظیر، بافت سنتی، پیشینه فرهنگی ارزشمند و موقعیت مناسب جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین روستا‌های هدف گردشگری استان البرز به شمار می‌رود و تکمیل مجموعه بوم‌گردی آن می‌تواند زمینه معرفی هرچه بهتر این ظرفیت‌ها و جذب گردشگران داخلی و حتی خارجی را فراهم کند.

وکیلی اظهار کرد: بهره‌برداری از این مجموعه صرفاً به معنای ایجاد یک اقامتگاه نیست، بلکه می‌تواند به عنوان هسته‌ای برای شکل‌گیری زنجیره‌ای از خدمات گردشگری شامل عرضه صنایع دستی، محصولات کشاورزی، غذا‌های محلی، تور‌های طبیعت‌گردی و برنامه‌های فرهنگی عمل کرده و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد روستا ایجاد کند.