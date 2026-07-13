در جریان مبادلات روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵، در حالی که نماگرهای اصلی بازار سهام با کاهش همراه شدند، شاخص ۱۰ صنعت برخلاف روند عمومی بازار بازده مثبت به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد صنایع «خرده‌فروشی»، «استخراج نفت» و «محصولات دارویی» بیشترین رشد روزانه را تجربه کردند. شاخص صنعت محصولات دارویی نیز با تداوم ورود تقاضا، در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفت. میانگین بازده شاخص صنایع فعال بورس در پایان مبادلات امروز منفی ۱.۱۵ درصد به ثبت رسید.

همچنین علاوه بر ۳ صنعت پیشتاز بازار، شاخص صنایع «محصولات غذایی»، «استخراج کانه‌های فلزی»، «محصولات فلزی»، «رایانه»، «اداره بازارهای مالی»، «رادیویی» و «کانی غیرفلزی» نیز برخلاف روند عمومی بازار، معاملات امروز را با بازده مثبت به پایان رساندند.

در معاملات روز دوشنبه، شاخص صنعت «خرده‌فروشی» با ثبت رشد ۲.۸۹ درصدی، بهترین عملکرد روزانه را در میان صنایع فعال بورس به ثبت رساند و در سطح ۱۲ هزار و ۷۸۷ واحد ایستاد. این صنعت که از ابتدای سال نیز در زمره گروه‌های پربازده بازار قرار داشته، در ۳۵ روز کاری نخست سال بازده ۵۶ درصدی را تجربه کرده است.

پس از آن، صنعت «استخراج نفت» با رشد ۱.۷۲ درصدی دومین صنعت برتر بازار بود و شاخص آن به سطح ۸ هزار و ۱۱۰ واحد رسید. بازده این صنعت در ۳۵ روز کاری امسال به ۴۷ درصد رسیده و هم‌چنان عملکردی مثبت را حفظ کرده است.

تداوم ورود تقاضا به گروه «محصولات دارویی» نیز موجب شد شاخص این صنعت با ثبت رشد ۱.۵۵ درصدی به سطح تاریخی ۵۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد برسد و رکورد جدیدی را به ثبت برساند. صنعت دارو با بازده ۱۰۳ درصدی در ۳۵ روز کاری نخست سال، هم‌چنان یکی از پربازده‌ترین صنایع بازار سهام محسوب می‌شود.

در سوی دیگر معاملات، شاخص صنعت «سایر معادن» با افت ۲.۹۸ درصدی بیش‌ترین کاهش روزانه را تجربه کرد و به سطح ۳۶۳ هزار و ۹۳۲ واحد رسید. با این حال، بازده این صنعت از ابتدای سال هم‌چنان مثبت بوده و به ۳۵ درصد می‌رسد.

شاخص صنعت «حمل‌ونقل» نیز با کاهش ۲.۹۶ درصدی در جایگاه دوم بیش‌ترین افت روزانه شاخص صنایع قرار گرفت و در سطح ۱۳۰ هزار و ۱۷۹ واحد ایستاد. این صنعت با وجود افت امروز، از ابتدای سال جاری هم‌چنان بازده ۴۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

هم‌چنین، صنعت «محصولات چوبی» با ثبت افت ۲.۹۶ درصدی سومین صنعت با بیش‌ترین کاهش روزانه بود و شاخص آن در سطح ۷۹۱ هزار و ۲۹۶ واحد قرار گرفت. با وجود اصلاح امروز، این صنعت همچنان از جمله گروه‌های پربازده بازار در سال جاری به شمار می‌رود و در ۳۵ روز کاری نخست امسال رشد ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.