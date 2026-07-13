به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کشور در پیگیری آخرین وضعیت بوی نامطبوع فاضلاب ورودی به شیراز، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مورد اخطار قرار داد. وی در این خصوص توضیح داد که در جلسه‌ای که برگزار و مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمان محیط زیست به صورت هفتگی بر روند اجرای این طرح نظارت و پیگیری داشته باشند.

بر اساس مصوبات جدید، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان محیط زیست موظف‌اند روند اجرای این طرح را به صورت هفتگی پیگیری کنند و شهرک‌های صنعتی نیز باید ظرف دو ماه تکلیف پساب ۷۰ درصد از واحد‌های تولیدی را مشخص کنند.

وی افزود: «مصوب شد که شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی فارس ظرف مدت دو ماه، تکلیف پساب فاضلاب بیش از ۷۰ درصد از واحد‌های تولیدی خود را تعیین تکلیف کنند.»

رئیس سازمان بازرسی منطقه سه کشور همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده بین شهرداری شیراز و آب‌فا شیراز اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، شهرداری شیراز متعهد شده است هزینه اجرا و تکمیل تصفیه‌خانه را پرداخت کند و در ازای آن، برای مدت مشخصی از پساب تصفیه‌شده استفاده نماید. شهرداری و آب‌فا نیز بر اساس این توافق، روند اجرای طرح را پیش خواهند برد.