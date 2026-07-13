به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۲۰ روز مانده تا اربعین حسینی اقدامات اساسی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین (ع) اجرایی و پیگیری شد.

عملیات شانه سازی و ایمن سازی محور نقده به پیرانشهر، شانه سازی و‌ایمن سازی محورهای مواصلاتی ارومیه، عملیات چاله پرکنی و لکه گیری مقطعی در محور پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین و عملیات ایمن‌سازی محور ارومیه نقده، مسیر اصلی تردد زوار حرم حسینی (ع) از مهم‌ترین اقدامات برای هموار وایمن سازی مسیرهای تردد زائران اربعین است.