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۲۰ روز مانده تا اربعین حسینی محورهای آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ایمن سازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۲۰ روز مانده تا اربعین حسینی اقدامات اساسی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین (ع) اجرایی و پیگیری شد.
عملیات شانه سازی و ایمن سازی محور نقده به پیرانشهر، شانه سازی وایمن سازی محورهای مواصلاتی ارومیه، عملیات چاله پرکنی و لکه گیری مقطعی در محور پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین و عملیات ایمنسازی محور ارومیه نقده، مسیر اصلی تردد زوار حرم حسینی (ع) از مهمترین اقدامات برای هموار وایمن سازی مسیرهای تردد زائران اربعین است.