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طرحی با عنوان هزار میدان، هزار بازار در قالب برگزاری نمایشگاههایی با اولویت بازارچههای مشاغل خانگی برای زنان کارآفرین در سطح شهرستانهای خراسان رضوی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون ۴۲ نمایشگاه با محوریت بانوان کارآفرین و با همکاری شهرداریها و فرمانداریها در شهرهای مختلف خراسان رضوی برگزار شده است که در این نمایشگاهها، غرفهها به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.
تقوایی با اشاره به سایر اقدامات حمایت از اشتغالزایی در خراسان رضوی گفت: امسال ۱۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا از محل قانون بودجه به این استان اختصاص یافته است که فرآیند تعیین برش شهرستانی و توزیع آن میان ۱۲ دستگاه اجرایی در حال انجام است.
مدیر کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این میزان اعتبار با هدف حمایت از طرحهای اشتغالزا و با اولویتبندی در میان دستگاههای متولی از جمله بنیاد شهید، بهزیستی، کمیته امداد، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، سازمان امور زندانها، قرارگاه مهارتآموزی نیروهای مسلح، سازمان امور عشایر، معاونت توسعه روستایی، بنیاد علوی، اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع میشود.
تقوایی در بخش دیگری از سخنان خود به تقویت کمیته نظارت بر تسهیلات اشتغالزا در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: دستورالعملی برای رصد و پایش تمامی طرحهای ثبتشده در سامانه رصد اشتغال کشور ابلاغ شده است.
وی گفت: بر این اساس طرحهای با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال به صورت مستقیم و طرحهای با ارزش کمتر از ۳۰ میلیارد ریال از طریق کمیتههای نظارت شهرستانی به صورت مستمر پایش میشوند.