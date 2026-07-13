\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0631\u0636\u0627 \u0633\u067e\u0647\u0648\u0646\u062f \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0648 \u0686\u06af\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u062d \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a \u0631\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0686\u06af\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n