معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز‌های سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیرماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد‌رضا پاکروان با اشاره به افزایش دما در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت انرژی گفت: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و با موافقت استاندار هرمزگان و مصوبه کارگروه انرژی استان گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، همه دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیرماه تعطیل خواهد بود.

معاون استاندار هرمزگان گفت: امتحانات نهایی و هماهنگ دانش آموزان و دانشجویان طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و تعطیلی شامل آنها نمی‌شود.

پاکروان افزود: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

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معاون استاندار هرمزگان افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان می‌بایست در جهت انجام امور بانکی، شعب ویژه بانک‌های عامل را جهت خدمات رسانی به مردم در روز سه شنبه و چهارشنبه تعیین کرده و اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.