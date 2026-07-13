به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سه‌گانه نمایشنامه رادیویی «کلاه‌برداران» به قلم محسن منوریان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

این مجموعه رادیویی شامل سه نمایشنامه «کنت لوستیگ»، «معجزه در کاردیف» و «هان ون میگه رن» بوده که در توضیح این سه گانه رادیویی آمده است: «آدم‌های بزرگی را دیده‌ام که دروغ‌های بزرگی را باور کرده‌اند.»

شاید با خواندن این نمایشنامه‌ها بتوانیم اندکی هم در خود عمیق بشویم و دروغ‌های بزرگی را که باور کرده‌ایم و هنوز به آنها پی نبرده‌ایم، کشف کنیم. شاید اینگونه شما بتوانید کلاه‌برداران بزرگ دیگری را به مجموعه کلاه‌برداران بزرگ تاریخ بیفزایید.

مجموعه «کلاه برداران» در ۱۰۰ صفحه و با قیمت پشت جلد ۱۹۵۰۰۰ تومان منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.