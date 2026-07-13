به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یکصدوسی و چهارمین شب تجمعات شبانه مر دم مازندران با حضور مردم غیور استان در مناطق مختلف برگزار شد.

حضور ده‌ها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهیدمان در شهر‌های تهران، قم، مشهد، تبریز و نجف نشانه اوج ارادت امت به رهبر شهید بود.

جوهره قیام امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی، که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی (عج) است، حفظ عزت و کرامت انسانی و تن ندادن به ذلت و سلطه‌پذیری بوده و این اصل در شعار "هیهات منا الذلة" متجلی شده است.

پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره انتقام و خونخواهی، خواسته به حق شرعی و ملی است، همانگونه که در قصاص حق فردی تأمین می‌شود، در جنایت علیه امنیت ملی نیز جامعه حق دارد عاملان فساد و محاربه را مجازات کند.

مردم مازندران هم بر انتقام از دشمنان و عمل به رهنمود‌های مقام معظم رهبری تاکید داشتند.

با حضور آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه مازندران در یکصدوسی و‌سومین شب اجتماع مردم مومن و انقلابی ساری در میدان امام حسین (علیه السلام) این شهر برگزار شد.