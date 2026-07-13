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در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی مهاباد، از اجرای طرحهای گسترده عمرانی در روستاهای منطقه خبر داده شد که از جمله مهمترین آنها، آسفالت نزدیک به ۳۰۰ هزار مترمربع معابر و کوچهها در سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی مهاباد که با هدف بررسی آخرین وضعیت طرحهای عمرانی و خدماتی برگزار شد، گزارشهای دقیقی از پیشرفت طرح ها و چالشهای پیش روی روستاها ارائه شد.
بهبود معابر و زیرساختهای جادهای
سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد، در این نشست اعلام کرد که طی سال جاری، حدود ۳۰۰ هزار مترمربع از معابر و کوچههای روستاهای بخش مرکزی تحت طرح آسفالت قرار میگیرند.
در همین رابطه، رحمت نویدینیا، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای مهاباد، با اشاره به پروژههای جاری گفت: طرحی با بودجه ۴ میلیارد تومان در روستای چوملان در حال اجراست.
همچنین پیمانکار طرح دو کیلومتری فاز دوم (لاچین به شیلانآباد) مشخص شده و عملیات روکش جاده در روستاهای کردهگروی، خاتونباغ و اوطمیش نیز به پایان رسیده است.
ارتقای سطح خدمات انرژی
در حوزه خدمات انرژی، جلال زایر، مدیر توزیع برق مهاباد، از پیشرفت چشمگیر پروژهها خبر داد.
وی تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد اصلاح شبکه انجام شده و بیش از ۲ هزار چراغ LED در بخش مرکزی نصب شده است. همچنین انتظار میرود نیروگاه قرهخان طی هفته جاری وارد مدار عملیاتی شود.
مطالبات دهیاران و نقش شوراها
در بخش مطالبات، سعدی کریمی، نماینده دهیاران بخش مرکزی، با اشاره به چالشهای موجود، بر نیاز روستاهایی نظیر “محال آختاچی غربی” به تعویض تجهیزات روشنایی و رفع مشکل روشنایی معابر تأکید کرد. همچنین محسن معارفپناه، عضو شورای اسلامی بخش مرکزی، بر نقش مکمل و همافزایی میان شوراها و دهیاران در مدیریت روستاها پافشاری نمود.
تأکید بر رضایت مردم و امنیت غذایی
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، در پایان این نشست با تأکید بر لزوم همکاری میان تمامی بخشها، خاطرنشان کرد: رضایت مردم بالاترین برکت است و این امر تنها با صداقت و تلاش مضاعف میسر میشود.
وی تأکید کرد که هدف نهایی از تمامی این طرحها، کسب رضایت حداکثری شهروندان است.
همچنین در این نشست گزارش شد که از ابتدای تیرماه تاکنون، ۱۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان مهابادی در ۸ مرکز خرید خریداری شده است که نشاندهنده پویایی بخش کشاورزی منطقه است.