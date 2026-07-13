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ازابتدای تیرماه سال جاری نزدیک به هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان چایپاره درشمال آذربایجان غربی خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا اقلیمیان فرماندار چایپاره به همراه مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان، با هدف بررسی و نظارت بر روند خرید گندم از کشاورزان و تسهیل در امورات زارعین، از مرکز خرید گندم شرکت پیروز روستای حسین بگلو چایپاره بازدید کرد.
در این بازدید، مشکلات تحویل گندم از کشاورزان، حمل و نقل از مراکز خرید به سیلوهای اعلامی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مورد بررسی قرار گرفت.
از ابتدای تیرماه سال جاری تا این تاریخ، مقدار حدود ۱۰۰۰ تن در دو مرکز خرید گندم در روستاهای حسین بگلو و چورس از گندمکاران خریداری شده و به سیلوهای طرف قرارداد اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان حمل شده است.