به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا اقلیمیان فرماندار چایپاره به همراه مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان، با هدف بررسی و نظارت بر روند خرید گندم از کشاورزان و تسهیل در امورات زارعین، از مرکز خرید گندم شرکت پیروز روستای حسین بگلو چایپاره بازدید کرد.

در این بازدید، مشکلات تحویل گندم از کشاورزان، حمل و نقل از مراکز خرید به سیلوهای اعلامی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

از ابتدای تیرماه سال جاری تا این تاریخ، مقدار حدود ۱۰۰۰ تن در دو مرکز خرید گندم در روستاهای حسین بگلو و چورس از گندمکاران خریداری شده و به سیلوهای طرف قرارداد اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان حمل شده است.