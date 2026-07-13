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در خصوص راهکارهای ارتقای مدیریت طرح محله محور و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی شهرستان کمیجان تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در کارگروه سلامت، بانوان و خانواده شهرستان کمیجان در خصوص راهکارهای ارتقای مدیریت طرح محله محور و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تبادل نظر شد.
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در نشست کارگروه آرد و نان فراهان بر ضرورت نظارت مستمر بر فرایند تخصیص و توزیع آرد و ارتقای کیفیت نان تأکید شد.
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فرمانده انتظامی شهرستان ساوه، از دستگیری ۶ سارق و کشف ۳۸ فقره سرقت در شهرستان ساوه خبر داد.
متهمان با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.