رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از واگذاری دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار به این سازمان با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: با فعال‌سازی دوباره این کمیته، تدوین سند ملی توسعه پایدار و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از سر گرفته می‌شود.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست کمیته ملی توسعه پایدار با اعلام این خبر گفت : با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مسئولیت دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است تا با همکاری دستگاه‌های عضو، فرآیند تدوین سند ملی توسعه پایدار و هماهنگی‌های بین‌بخشی از سر گرفته شود.

شینا انصاری با تأکید بر اینکه کمیته ملی توسعه پایدار باید در ریل‌گذاری توسعه پایدار کشور در دوره پساجنگ نقش‌آفرین باشد، افزود: مواردی که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند باید در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسعه پایدار را فراتر از یک موضوع صرفاً محیط‌زیستی دانست و گفت: توسعه پایدار رویکردی برای حکمرانی کارآمد، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و تضمین منافع نسل حاضر و آینده است.

انصاری با اشاره به چالش‌هایی همچون تغییر اقلیم، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی محیط زیست، تصریح کرد: کشور برای مواجهه با این چالش‌ها بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی یکپارچه و همکاری مؤثر همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی همچنین بر تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته‌های فرعی، پایش مستمر وضعیت کشور در مسیر توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت تخصصی دستگاه‌های عضو برای هماهنگی سیاست‌های ملی تأکید کرد.