با ورود موج گرمای شدید و افزایش بیش از ۶ هزار مگاوات در میزان مصرف برق کشور، شرکت توانیر از آغاز رسمی خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده از تاریخ ۲۰ تیرماه خبر داد و بر لزوم کاهش ۵ درصدی مصرف برای جلوگیری از قطع برق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با آغاز روزهای گرم تابستان و افزایش چشمگیر استفاده از تجهیزات سرمایشی، نمودار مصرف برق در سراسر کشور با جهشی بی‌سابقه روبرو شده است. بر اساس آمارهای رسمی، میزان مصرف برق با ورود موج‌های گرمایی اخیر، بیش از ۶ هزار مگاوات افزایش یافته است.

آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر، در این باره گفت: به دلیل فشار مضاعف بر شبکه، از تاریخ ۲۰ تیرماه، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده با اطلاع‌رسانی قبلی در برخی مناطق اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد که این اقدام تنها برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از فروپاشی سیستم برق کشور انجام می‌شود.

راهکار جلوگیری از قطع برق: کاهش ۵ درصدی مصرف

یاقوتی در ادامه با اشاره به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، از برنامه‌های جایگزینی کولرهای آبی با تجهیزات کم‌مصرف خبر داد. وی در یک نکته کلیدی به مردم گفت: اگر همه‌ی ما با همکاری یکدیگر، مصرف برق خود را تنها ۵ درصد کاهش دهیم، می‌توان از ادامه روند خاموشی‌ها جلوگیری و پایداری شبکه را تضمین کرد.

درخواست همکاری از شهروندان

در حاشیه این گزارش، متخصصان بر لزوم همکاری جدی مردم در مدیریت مصرف تأکید کردند. شرکت توانیر اعلام کرده است که حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم پیش‌رو، مستلزم تغییر رفتارهای مصرفی و استفاده هوشمندانه از تجهیزات سرمایشی توسط شهروندان است.